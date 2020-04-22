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22.04.2020 - 07:00 |

Karius gitti, gidiyor

Beşiktaş’la FIFA’lık olan Alman kalecinin bavullarını topladığı ve birkaç gün içinde ülkesine gideceği belirlendi. Karius iki hafta içinde parası ödenmezse serbest kalacak.

Karius gitti, gidiyor
SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Loris Karius’un bavullarını topladığı ortaya çıktı. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için FIFA’ya başvuran Alman kalecinin; Boateng, Victor Ruiz ve Lens gibi kısa süre içinde ülkesine gideceği ancak geri dönmeye niyetli olmadığı aktarıldı.

İstanbul’dan ayrılan diğer futbolcular gibi özel uçakla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Karius, ödeme yapılmaması durumunda iki hafta sonra serbest kalacak. Deneyimli file bekçisinin parasının ödenmemesi halinde İstanbul’a dönmeyeceğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

Taviz yok

Menajerinin talimatıyla oynanmamış ligin nisan ve mayıs ayları maaşlarını da isteyen Karius’a yönetim kurulu rest çekerken, teknik direktör Sergen Yalçın ise kalan maçlarda Utku ile Ersin’e şans verecek. Karius ile nisan ve mayıs maaşları konusunda FIFA’lık olmayı göze alan siyah-beyazlılar, serbest kalma hakkı kazandıktan sonra oynamak istemesi halinde Alman eldivene kapıları açık tutacak.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi’nin, Karius’un menajeri başta olmak üzere kulübe bu dönemde sıkıntı çıkaran tüm menajerleri kara listeye alacağı ifade edildi.

Karius gitti, gidiyor

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