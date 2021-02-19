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19.02.2021 - 12:03 | | DHA

Karşıyaka ile Göztepe filede rakip

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yarın İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Göztepe filedeki derbide karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka ile Göztepe filede rakip
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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki derbi saat 16.00'da başlayacak. Ligde 15 maçta 13 galibiyetle aynı galibiyet sayısını yakaladığı lider Edremit Belediye Altınoluk'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da, hafta başında İzmir'e gelen yeni transfer Kübalı smaçör Lianma Flores ilk kez derbide forma giyecek. Göztepe, grupta 15 maçta 9 galibiyetle 6'ncı sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Karşıyaka 3-0 kazanmıştı.

Karşıyaka ile Göztepe filede rakip

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