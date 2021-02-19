19.02.2021 - 12:03 | | DHA
Karşıyaka ile Göztepe filede rakip
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yarın İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Göztepe filedeki derbide karşı karşıya gelecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki derbi saat 16.00'da başlayacak. Ligde 15 maçta 13 galibiyetle aynı galibiyet sayısını yakaladığı lider Edremit Belediye Altınoluk'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da, hafta başında İzmir'e gelen yeni transfer Kübalı smaçör Lianma Flores ilk kez derbide forma giyecek. Göztepe, grupta 15 maçta 9 galibiyetle 6'ncı sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Karşıyaka 3-0 kazanmıştı.