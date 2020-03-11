Kasapoğlu: Şu anda maçların seyircisiz oynanması söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, corona virüsüne karşı alınan önlemleri açıkladı.

İşte Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gençlerimizin yurt dışı seyahati, kamplarla ilgili çalışmalar mart ve nisan aylarında etkinliklerimiz ertelendi.

Spor merkezlerimizi kullanan vatandaşlarımızı dezenfekte ve hijyen noktasında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Spor tesislerimizin hijyen, dezenfekte edilmesi, ilgili dezenfektanların temin edilmesi gibi çalışmalarımız var.

Uluslararası organizasyonlarımız var. Pek çok müsabaka var. Federasyonla olan ve uluslararası olan mart-nisan aylarındaki 80'den fazla organizasyonu ertelemiş durumdayız. Bunların listesini sizlerle paylaşacağım.

Tabii bu konularda anbean gelişmeler var. Liglerle ilgili sorular geliyor. Maçların seyircisiz oynanması gibi. Şu anda gündemimizde değil. Planlandığı gibi devam edecek."