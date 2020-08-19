Kasımpaşa'dan 100. yılında örnek tablo!

Lacivert-beyazlılar, ‘Yaşasın Türk Futbolu’ sloganıyla bir bildiri yayınlayarak, 3 büyüklere verilen destek, yabancı kuralı ve ligden düşmeme konularındaki gayretlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kasımpaşa, Türk futboluna hizmet noktasında son dönemde yapılan destekleri ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. ‘Yaşasın Türk Futbolu’ sloganının öne çıktığı bildiride, 3 büyüklere verilen destek, yabancı kuralı ve ligden düşmeme konularıyla ilgili atılan adımlar açıklandı.

İşte lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın satırbaşları:

-Süper Lig’de 8 seneyi bitirip 9. sezona başlayan Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner; ülkemize önemli, farklı ve ayrıcalıklı bir takım kazandırabilmek maksadıyla benzeri görülmemiş bir şekilde bugüne dek türk futboluna 150 milyon dolar yatırım yapmıştır.

-Pandemi sürecinden dolayı liglerin 12 Eylül öncesi başlamasının yanlış olacağını ısrarla dile getirdik. Ayrıca ligden düşmenin bu sezon olmaması için büyük gayret sarfettik.Yine Futbol Federasyonu’nun yabancı sınırı kararını ertelemesi konusunda ‘inandığımız gerekçeler’ nedeniyle çaba gösterdik.



‘Gayretlerimiz sürdü’

-Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük.

-Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir.

‘Artı bütçe’

Kasımpaşa, yayınladığı açıklamada yıl sonunu kar ile kapattıklarını aktarıp, “Kasımpaşa Spor Kulübü hiçbir kişi ve kuruma borcu olmayan, yıl sonunu kâr ile kapatıp ‘artı bütçe’ sahibi olan, herhangi bir mali problemi bulunmayan, bir kulüptür. Bütün gayreti futbolumuzun geleceği adınadır. Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır” dedi.

‘Bedelsiz kararı’

Mame Thiam’ın Fenerbahçe’ye gitmesi, Fatih Öztürk’ün de Galatasaray’a transferinin bedelsiz gerçekleştiği vurgulandı: Bildiride, “Bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk’ün Galatasaray’ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe’nin istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.”

‘Bırakmam seni’ desteği

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına verilen desteği anımsatarak, “Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarinda yayınlama kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.

Herkese örnek tablo!

Süper Lig’de başarılı bir istikrar yakalayan Kasımpaşa, transferdeki çıkışıyla da alkışları topladı. Özellikle son 5 yıllık süreçte lacivert-beyazlılar hem scouting noktasında hem de oyuncuların parlatılması konusunda herkese örnek oldu.

İstanbul ekibi, 2015-16 sezonundan beri büyük kulüplere gönderdiği yıldızlarla dikkat çekti. Hem yurt içi hem de yurt dışında önemli transferler gerçekleşti.

Futbolcular Kasımpaşa’da parlayarak vitrine çıktı, yıldızlaştı. Kulübün scout ekibinin transferdeki nokta atışı kararları ve başarısı ön plana çıktı.

2015-16 sezonunda Donk (G.Saray), Babel (Al Ain) ve Özer Hurmacı (Trabzonspor) 6 milyon euro kazandırdı. 2016-17 sezonunda bu kez Eren Derdiyok (G.Saray) 4 milyon euro getirdi.

2018-19 sezonunda Mbaye Diagne’nin G.Saray’a gidişiyle 13 milyon euro kazanıldı. 2019-20 sezonunda Aston Villa’ya 11 milyon euroya giden Trezeguet ses getirdi.

Bu sezon da Türk futboluna destek amaçlı bedelsiz giden Fatih Öztürk (G.Saray) ve Mame Thiam (F.Bahçe) gelişmeleri yaşandı. Son 10 yıllık süreçte transferden 45 milyon euroya yakın gelir kulübe sağlandı.

Forvet başarısı

Kasımpaşa son 3 yıllık süreçte forvetteki başarılı hamleleriyle göze çarpıyor. Lacivert-beyazlılar, Diagne ve Thiam örneğinde olduğu gibi keşfettiği yıldızları parlatarak büyük kulüplere gönderiyor.

Mbaye Diagne, Mame Thiam, Samuel Eduok ve Koita, rakiplerin beğenerek izlediği isimler oldu.

Diagne, Kasımpaşa’da 36 maçta 32 gol 4 asistle oynayıp Galatasaray’a gitti. Thiam da 28 maçta 12 gol 5 asistle Fenerbahçe’ye uğurlandı.

Benzer şekilde Eduok, 94 maçta 19 gol ve 10 asistle dikkat çekmişti, şu anda Hırvatistan’da Hajduk Split’te. Takımda kalan tek isim Koita’nın 99 maçta 27 gol 11 asisti var.

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