Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!
14.02.2021 - 20:09 |

Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!
ABONE OL

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 25'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta, bu sezon ki skandal hakem kararlarının bir devamını izledik." ifadeleri kullanıldı. 

Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcuları Varga'ya yapılan faulün penaltı olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir. Tüm futbol otoritelerinin 'tartışmasız penaltı' olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz." 

 

Kasımpaşadan hakem kararlarına tepki

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! 'Buffon bile...'

Hakem Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı son dönemde verdiği kararların art niyetli olarak nitelendirildiği açıklama, şöyle son buldu: 

"Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, pandemi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen saha çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır."

    Ünal Karaman: "Tabii ki doğrularımızı artırarak, daha geliştirerek devam edeceğiz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Adana derbisinde gol düellosu!
      Adana derbisinde gol düellosu!
    2. Real Madrid, Valencia'ya karşı rahat kazandı
      Real Madrid, Valencia'ya karşı rahat kazandı
    3. Orkun Kökçü attı, Feyenoord farklı kazandı!
      Orkun Kökçü attı, Feyenoord farklı kazandı!
    4. Ömer Erdoğan: "Takımım karakter gösterdi"
      Ömer Erdoğan: "Takımım karakter gösterdi"
    5. F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray maçı sonrası...
      F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray maçı sonrası...
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

    Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!

    Kasımpaşa'dan hakem kararlarına tepki!

    Aykut Kocaman'dan küme düşme hattı cevabı! "Ligde her şey olabilir"

    Aykut Kocaman'dan küme düşme hattı cevabı! "Ligde her şey olabilir" 

    Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

    Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet