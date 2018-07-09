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09.07.2018 - 10:02 | | Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA

Katar, Dünya Kupası tanıtımlarına başladı

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 2018 Dünya Kupası'nın devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da ülkenin tanıtımı için çalışmalara başladı.

Katar, Dünya Kupası tanıtımlarına başladı
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FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 2018 Dünya Kupası'nın devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da ülkenin tanıtımı için çalışmalara başladı.

Katar, Moskova'da bulunun Gorki Parkı'na kurduğu pavilionda hem geleneksel kültürlerini hem de maçlara ev sahipliği yapacak statların maketlerini sergiliyor.

Yöresel yiyecek ve dansları başta Rus halkı olmak üzere Dünya Kupası'na gelen diğer ülke taraftarlarının da dikkatini çekti. Kılıçlı danslara katılan ve şahinlerle resim çektiren meraklılar ayrıca isimlerini Arapça yazdırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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