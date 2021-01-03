Kayserispor - Beşiktaş: 0-2

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Kartal'ın gollerini 89. dakikada N'Koudou penaltıdan ve 90+6. dakikada Hasic kaydetti.

Mensah Doğan Alemdar'e takıldı

Nkoudou ceza sahası içinde yerde kaldı ve Beşiktaş 9. dakikada penaltı kazandı. Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, Mensah'ın penaltısını kurtardı.

89'da VAR kararı

Fabrice N'sakala ceza sahası içerisinde yerde kalmıştı ama Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. VAR Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a izleme tavsiyesi yaptı. Fırat Aydınus, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Beşiktaş lehine maçta 2. kez penaltı kararı verdi. Penaltıyı N'Koudou gole çevirdi.

Kırmızı çıktı

Kayserispor'da Miguel Lopes maçın ardından itirazı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

Bu sonuçla Beşiktaş 31 puana ulaştı ve liderliği ele geçirdi. Kayserispor ise 1o puanla 21. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, M. Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala; Josef; Larin, Mensah, Atiba, N'Koudou; Güven Yalçın.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.

9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar, sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes, uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarpttı.

Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, Necip Uysal'ın yerine ise Larin 11'de yer aldı.

Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.

Yalçın, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef de Souza, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin 11'iyle sahaya sürdü.

Hücum hattı Güven Yalçın ve Larin'e emanet

Geçtiğimiz hafta 11'de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11'de çıktı.

Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin'e, Yalçın 11'de şans tanıdı.

Hes Kablo Kayserispor 4 değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Manzala ve Emre Demir'in yerine Doğan Alemdar, Kolovetsios, Lopes, Lennon görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş karşısına Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga 11'i ile çıktı

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