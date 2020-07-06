Kayserispor - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Robert Prosinecki takımın başına geçtikten sonra ilk 6 resmi maçında galibiyet alamayan Kayserispor, tamamı ligde olmak üzere sonraki 8 maçta ise 16 puan toplayıp ligde kalmak için oldukça umutlandı, futboluyla da umutlandırdı. Özellikle pandemi arasından dönüşte Fenerbahçe'yi elinden kaçırması, ardından gelen Kayserispor ve Sivasspor galibiyetleri takımın moral seviyesini yukarı çekti, ligde kalma umutlarını arttırdı... Zorlu Beşiktaş maçı öncesi sol bek Yasir Subaşı ile orta sahanın dinamosu Bernard Mensah cezalı. Hırvat teknik adamın sol bekte Emre Taşdemir'e, orta alanda ise Emre Demir'e forma vermesi bekleniyor.

Beşiktaş ise pandemi arasından Antalyaspor yenilgisiyle dönmüştü ancak onlar da hem Denizlispor'u hem de Konyaspor'u farklı geçerken ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı. Galatasaray'ın arka arkaya yaptığı puan kayıplarına Trabzonspor yenilgisini de eklemesiyle ilk 4 için iyice umutlandı. Kayseri deplasman kafilesinde Douglas, Umut Nayir, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı. TD Sergen Yalçın sol bekte genç Rıdvan Yılmaz'a görev vermeye devam edecektir. Ljajic'in yokluğunda hücum dörtlüsü bir kez daha "Lens, Diaby, N'Koudou, Burak" olacaktır...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor iç sahadaki son 3 lig maçını kazandı.

- Beşiktaş ligdeki son 7 maçının sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamında Beşiktaş, Kayserispor'a en az 2 gol atmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %42'lik kesim iki formda takımın karşılaşmasında siyah-beyazlılara güveniyor... %16'lık kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

EVREN GÖZ’ÜN YORUMU

Arka arkaya aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda sürpriz şekilde yenerek moral bulan Kayserispor önünde galibiyet arayacak. Beşiktaş açısından zor bir maç olacağını düşünüyorum. İlk yarı 0 maç sonucu 2 ideal olacaktır. Ayrıca 2.5 gol üst ve ilk yarı 1.5 alt tercihlerini değerlendirebilirsiniz.