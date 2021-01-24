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24.01.2021 - 15:46 |

Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beypiliç Boluspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takım Ankara Keçiörengücü’nün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0
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TFF 1. Lig’in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beypiliç Boluspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takım Ankara Keçiörengücü’nün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın xx, Orkun Aktaş xx, Ali Tuna xx, Harun Toplar xx,
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx (Ogün Bayrak dk. 85 ?), Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xxx, Cem Ekinci xxx (Dialiba dk.79 x), İrfan Akgün xxx, Burak Aydın xx (Ilır Mustafa dk. 80 ?), Barış Alper Yılmaz xx(Hamidovic dk. 68 x), Arb Manaj xx(Kone dk. 46 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Bilal Budak,
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı xx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Asan xx(Da Silva dk. 46 x), Tugay Kacar xx (Muhammed Gümüşkaya dk.86 ?), Alican Özfesli xx (Hajdarevic dk. 69 x), Gökhan Sazdağı xx, Mihajlovic xx (Arda Köksal dk. 69 x), Poepon xx(Hamza Gür dk. 46 x)
Yedekler: Yavuz Aygün, Abdullayev, Muhammet Raşit Yöndem, Mertan Caner Öztürk, Ensar Bilir,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: İrfan Akgün (dk.2) Cem Ekinci (dk 64) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor) Soner Gönül (Keçiörengücü)

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