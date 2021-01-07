Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73
07.01.2021 - 23:17 | |   ANKARA (AA) -

Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını son saniye basketiyle 73-71 mağlup etti.

Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73
ABONE OL

Turkish Airlines EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'ı Lorenzo Brown'ın son saniyede kaydettiği basketle 73-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-53

Kızılyıldız mts: 71 - Fenerbahçe Beko: 73

 

Erol Bulut: “Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arsenal'in ilk transferi Rekik
    Arsenal'in ilk transferi Rekik
  2. Ankaraspor'dan şok iddia
    Ankaraspor'dan şok iddia
  3. F.Bahçe son topta kazandı
    F.Bahçe son topta kazandı
  4. Uğur Demirok sürprizi
    Uğur Demirok sürprizi
  5. Süper Lig 18. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları, puan durumu ve fikstür
    Süper Lig 18. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig 17. hafta maç sonuçları, puan durumu ve fikstür



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz

Çağdaş Atan: “Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır”

Çağdaş Atan: “Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır”

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Son dakika - Altay Bayındır: 'Dün kuzenimi kaybettim'

Son dakika - Altay Bayındır: 'Dün kuzenimi kaybettim'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet