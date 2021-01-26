Kobe Bryant ve Gianna aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu

41 yaşında aramızdan Kobe Bryant, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcuları arasında gösteriliyordu. Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının toplamda 9 olduğu açıklanmıştı.

Kazadaki helikopterin, karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemini taşımadığı ortaya çıkmıştı. Helikopter kazası ve vefatlar dünyayı şoke etmişti. Başta ABD olmak üzere sporseverler uzun süre yas tutmuşlardı.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sırada olan Bryant, NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı.

Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etti.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

NEDEN BLACK MAMBA?

Bryant için Black yani Siyah Mamba takma adı konulmuştu. Efsane basketbolcunun oyun tarzı olarak saldırgan bir yılan türü olan Black Mamba’ya benzetilmesi bu durumun sebebidir.