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05.05.2015 - 13:25 | | KONYA (AA)

Kocaman: Galatasaray, Avrupa şampiyonu olabilirdi

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Galatasaray, Torku Konyaspor'a karşı oynadığı yüzdeyle oynasa, Avrupa şampiyonu olabilirdi" dedi.

Kocaman: Galatasaray, Avrupa şampiyonu olabilirdi
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile 8 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynayacakları Spor Toto Süper Lig maçında sahaya iyi şeyler yansıtmak istediklerini söyledi.

Aykut Kocaman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin İdmanyurdu maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Mersin İdmanyurdu maçına gelene kadar 7 haftadır yenilmediklerini dile getiren Kocaman, uzun sayılabilecek bir sürede iyi sonuçlar aldıklarını anımsattı.

Kocaman, bu hafta sonu deplasmanda Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Yenilmeme duygusu her zaman takımı diri tutuyor. Mersin ekibi karşısında aldığımız yenilgi Galatasaray maçında bize hasar verecek ancak ne olursa olsun dirençli takımız. Galatasaray karşısında takım olarak son dönemdeki yaptığımız iyi şeyleri göstermek istiyoruz. Rakibimiz şampiyonluk yarışında olan 3 takımdan bir tanesi. Maç kolay olmayacak."

Bir gazetecinin, Torku Konyaspor'un başında çıktığı Galatasaray maçlarında aldığı yenilgilerin bu karşılaşmaya yansımasıyla ilgili sorusu üzerine üzerine Kocaman, "Galatasaray, Torku Konyaspor'a karşı oynadığı yüzdeyle oynasa, Avrupa şampiyonu olabilirdi. Maç öncesi iddialı konuşmak kolay değil. Maç saati her şey değişebiliyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı hazırlıkları

Torku Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi. Yeşil-beyazlı ekibin çalışmasına sakatlıkları süren Marica ile Felgueiras katılmadı.

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