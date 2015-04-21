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21.04.2015 - 17:59 | | KONYA (AA)

Kocaman oyuncularıyla görüştü

Torku Konyaspor'da takıma 2 gün izin veren teknik direktör Aykut Kocaman, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi oyuncularının elini tek tek sıkarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Kocaman oyuncularıyla görüştü
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantepspor maçının ardından takıma 2 gün izin veren teknik direktör Aykut Kocaman, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi oyuncularının elini tek tek sıkarak, onlarla bir süre sohbet etti. Çalışmaya sakatlığı süren Marica katılmadı.

Yeşil-beyazlıların teknik patronu Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada Gaziantepspor maçında aldıkları beraberlikle ligdeki yerlerini pekiştirdiklerini söyledi.

Bu hafta Akhisar Belediyespor'u konuk edeceklerini anımsatan Kocaman, şöyle konuştu: "Oyuncularımıza iki gün izin vermiştik. Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına bugün başladık. Rakip takım son haftalarda formda. Sahamızda oynayacağımız maçı seyircimizle beraber kazanmak istiyoruz. Bu maç, orta gruptaki takımlarla arayı açmak için önemli bir müsabaka olarak görünüyor."

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