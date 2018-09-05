Kolombiya'da Jose Pekerman dönemi sona erdi!

Kolombiya Milli Takımı'nda teknik direktör Jose Pekerman görevinden ayrıldı.

Kolombiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 6 yıldır milli takımı çalıştıran Pekerman'ın görevden ayrılma talebinin kabul edildiği bildirildi.

Arjantinli teknik adam, 2012'de göreve geldiği Kolombiya Milli Takımı ile 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmıştı.

"Bu adamı kaybetmekten dolayı üzgünüz"

Kolombiya Futbol Federasyonu (FCF) ile Arjantinli teknik direktör Jose Nestor Pekerman yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.

FCF Başkanı Ramon Jesurun ve Pekerman, başkent Bogota'daki FCF binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptıkları toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kolombiya Milli Takımı için verdiği emek nedeniyle Jose Nestor Pekerman'a teşekkür eden Jesurun, 6 yıldır takımın başında olan Arjantinli teknik adamın yeni bir sözleşme imzalamak istemediğini söyledi.

Kararın Pekerman'a ait olduğunu, toplantıda maddi konuların gündeme gelmediğini vurgulayan Ramon Jesurun, ülkesini Brezilya ve Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösteren Pekerman için "Bu adamı kaybetmekten dolayı üzgünüz." ifadesini kullandı.

FCF Başkanı Jesurun, başarılı bir dönem geçirdikleri Jose Nestor Pekerman'a Kolombiya'daki futbolu geliştirdiği için ülke olarak minnettar olduklarını belirtti.

Kolombiya Milli Takımı'nın başında çıktığı 78 karşılaşmada 42 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 20 beraberlik elde eden Pekerman ise "Attığımız her golde, kazandığımız her zaferde yanımızda olan ve bizi destekleyen Kolombiyalılara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Görevi mutlu bir şekilde bıraktığını ve Kolombiya Milli Takımına bundan sonraki süreçte başarılar dilediğini söyleyen Jose Nestor Pekerman, görevini, ülke kamuoyu ve FCF'de oluşan "devam" beklentisinin aksine bırakmasına ilişkin ise konuşmayacağını belirtti.

Jose Pekerman yalan haberlere sert tepki gösterdi

Arjantinli teknik direktör Pekerman, hiçbir takımla görüşmediğini ve şimdilik sözleşmesinin sona ereceği günü beklediğini dile getirdi.

FIFA Dünya Kupası'ndan sonra çıkan haberlere de tepki gösteren Pekerman, "Beni her yere gönderdiler ama turnuva sonrası Bogota'dan bile çıkmadım. Buradaki yalanların miktarı çok az ülkede var. Hayal kırıklığına uğramaya devam ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Kolombiya'nın Nobel Barış ödüllü eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Jose Nestor Pekerman'a teşekkür etti.

Santos, Pekerman'ın milli takımın başında kazandığı zaferlerle ülkesini birleştirdiğini ve Kolombiyalıları gururlandırdığını ifade etti.

Arjantin'in River Plate takımında forma giyen Kolombiyalı oyuncu Juan Fernando Quintero da ülkesinin basınına verdiği demeçte, Pekerman'ın kararı nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.