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13.09.2019 - 15:32 | | GAZİANTEP, (DHA)

Konukoğlu: Görevi başararak devrettim

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te başkanlık görevini Mehmet Büyükekşi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu, "Görevi üstlenirken çizdiğimiz hedef ve Konukoğlu Ailesi olarak verdiğimiz karar doğrultusunda görevimi başararak devretmenin gurur, mutluluğu ve huzurunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Konukoğlu: Görevi başararak devrettim
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Kulüp başkanlığını Mehmet Büyükekşi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile başkanlığı süresince belirlenen hedefler doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti. SANKO Holding'de yapılan planlama doğrultusunda 2020 yılı ile birlikte yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceğini dile getiren Konukoğlu, iş yoğunluğu ve sorumluluğunun bu nedenle daha da artacağına dikkat çektiği açıklamada, "Süper Lig'e yükselmeyi, altyapıyı güçlendirmeyi, şirketleşmeyi sağlamayı ve ardından görevi devretmeyi hedeflemiştik. Süper Lig'e yükseldik, altyapıda çok önemli mesafe katettik, şirketleşmeyi sağladık" ifadelerine yer verdi.

Hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğu ve görevi kabul ederken aldıkları karar doğrultusunda, tamamen SANKO Holding'de üstleneceği görevin getireceği yoğunluk ve artacak sorumluluğu nedeniyle, hiçbir telkin ve talep söz konusu olmadan, huzur ve gönül rahatlığı ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan ayrıldığını kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Gazişehir GFK Yönetimi olarak gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Başardık. Bu süreçte bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personeline çok teşekkür ederim. Bundan sonra, görevde olduğum sıradaki duyarlılıkla, yeni yönetimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulüple ve yeni yönetimle et ve tırnak gibiyiz. Ayrımız, gayrımız olamaz. Bu vesile ile eksilmeyen destekleri için başta Abdulkadir ve Zeki ağabeyim ile sevgili eşim ve çocuklarım olmak üzere, Konukoğlu Ailesi'ne, SANKO Grubu'ndaki mesai arkadaşlarıma, görevimi sürdürmem için samimi dileklerini ileten hemşehrilerime, spor camiasına ve çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz değerli basın mensuplarına kalbi duygularla teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Adil Sani Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'de başarılı olması için yeni yönetime aynı şevk ve heyecanla destek vereceklerini sözlerine ekledi.

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