Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti
20.01.2021 - 21:05 | | AA

Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.

ABONE OL

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5 1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray-Denizlispor: 6-1
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dünya yıldızı golcü bedelsiz olarak! Resmi transfer teklifi...

Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovici transfer etti

Konyaspor, Boşnak futbolcu Rahmanovic'i transfer etti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Karagümrük, Arjantinli yıldızı kadrosuna kattı!
    Karagümrük, Arjantinli yıldızı kadrosuna kattı!
  2. 'Muslera'nın geri dönüşünü uzun süredir bekliyorduk'
    'Muslera'nın geri dönüşünü uzun süredir bekliyorduk'
  3. 'Güzel bir reaksiyon gösterdik bu akşam'
    'Güzel bir reaksiyon gösterdik bu akşam'
  4. Kayserispor'da sakatlık şoku!
    Kayserispor'da sakatlık şoku!
  5. Konyaspor'dan bir transfer daha!
    Konyaspor'dan bir transfer daha!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pereira: Kariyerime dört çizginin içinde devam edeceğim

Pereira: Kariyerime dört çizginin içinde devam edeceğim

Sumudica'dan Gaziantep FK galibiyeti sonrası flaş açıklama: Korkuyordum!

Sumudica'dan Gaziantep FK galibiyeti sonrası flaş açıklama: Korkuyordum!

Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra döndü

Son Dakika | Bahattin Demirbilek'ten adaylık açıklaması

Son Dakika | Bahattin Demirbilek'ten adaylık açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet