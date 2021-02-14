Konyaspor - Denizlispor: 2-0
Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu oynana karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının hemen başında 52. dakikada Konyaspor, Abdulkerim'le 1-0 öne geçti. 81. dakikada ise Konya ekibinin Galatasaray'dan yeni transferi Sekidika farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Konyaspor oldu.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Denizli temsilcisi 18 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 25'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
27'nci dakikada Milosevic'in köşe atışında Diomande'nin kafa vuruşunda top kalece Cenk'te kaldı.
44'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Sekidika'nın şutu auta çıktı.
45'inci dakikada ceza sahasına giren Sagal'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
52'nci dakikda Cikalleshi'nin ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Abdülkerim'in vuruşnda meşin yvarlak ağlarla buluştu: 1-0
68'nci dakikada Hasan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Leismanin'nın kafa vuruşunda top kaleci Eray'da kaldı.
69'uncu dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Cenk müdahale etti.
80'inci dakikada Shengelia'nın ceza sahasındaki pasında Sekidika, takımdaki ilk golunu atıyor: 2-0
86'ncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedaş, Candaş Elbil
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Musa (Dk. 69 Oğuz Kağan ) , Diomande (Dk. 87 Adil) , Milosevic (Dk. 77 Daci), Sekidika (Dk. 87 Rahmanovic), Miya (Dk. 76 Shengelia), Cikalleshi
YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk-, Lopes (Dk. 59 Özer), Leismann, Mustafa, Sakıb (Dk. 77 Ayman Ben Mohamed), Kubilay (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmed (Dk. 59 Dossevi), Hasan (Dk. 73 Bakalorz ), Sagal, Rodallega
GOLLER: Dk. 52 Abdülkerim, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Guilherme, Oğuz Kağan, Adil(İttifak Holding Konyaspor)-, Lopes, Rodallega (Yukatel Denizlispor )