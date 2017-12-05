Konyaspor, Guimaraes maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Vitoria Guimaraes maçı için yarın yola çıkacak yeşil-beyazlı ekip, bu antrenmanla Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.

