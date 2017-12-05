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05.12.2017 - 16:48 | | KONYA (AA)

Konyaspor, Guimaraes maçının hazırlıklarını tamamladı

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Guimaraes maçının hazırlıklarını tamamladı
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Vitoria Guimaraes maçı için yarın yola çıkacak yeşil-beyazlı ekip, bu antrenmanla Konya'daki hazırlıklarını tamamladı.

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