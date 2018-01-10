Konyaspor, Mehmet Batdal'ın peşinde...

Yeşil-Beyazlılar’da teknik direktör Mehmet Özdilek’in uzun bir süredir peşinde olduğu başarılı oyuncu için girişimler resmen başladı.

İstanbul ekibinde Adebayor ve Mevlüt Erdinç’in gölgesinde kalan oyuncu için resmi teklif yapıldı.

Konyaspor, Batdal’ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Oyuncunun da İç Anadolu ekibinden gelen bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken transferin gerçekleşmesi adına gözler Abdullah Avcı’ya çevrildi. Deneyimli hocanın en kısa sürede kararını vermesi bekleniyor. (Fanatik)