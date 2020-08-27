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27.08.2020 - 12:29 | | KONYA,(DHA)

Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

İTTİFAK Holding Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran (27) ile 2 yıllığına anlaştı.

Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı
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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Musa Çağıran, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor’da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig’de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı.

Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

 

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