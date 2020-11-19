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19.11.2020 - 16:23 | | KONYA (İHA) -

Konyaspor'da Eduok takımdan ayrı çalıştı

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında iç sahada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor'da Eduok takımdan ayrı çalıştı
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Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla oyun ve 5’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Antrenmana milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Samuel Eduok takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Oyuncular, hücum ve savunma çalışmasıyla ile antrenmanı tamamladı.

Konyasporda Eduok takımdan ayrı çalıştı

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