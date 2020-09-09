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09.09.2020 - 19:49 | | KONYA (AA) -

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasını maç yapmadan (BAY) geçecek İttifak Holding Konyaspor, ikinci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmana milli takımdan dönen Nejc Skubic de katıldı.

Antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular, salonda gruplar halinde kuvvet çalışması yaptı.

Konyasporda Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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