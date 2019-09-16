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16.09.2019 - 13:58 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da Göztepe mesaisi

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 20 Eylül Cuma günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor'da Göztepe mesaisi
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi

Antrenman, pas çalışması ve takımlar halinde oynanan oyunlarla tamamlandığı kaydedildi.

 

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