Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi
26.02.2020 - 11:31 | | Esma ÇAKIR, Milano DHA

Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi

Olimpiyatların ise Tokyo'da yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek

Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi

Tüm dünyada endişe yaratan ve ciddi tedbirler alınmasına sebebiyet veren koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi.
Koronavirüs nedeniyle peş peşe ölümlerin yaşandığı İtalya'da salgın önlemleri giderek sıklaşıyor. Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da bundan nasibini aldı. Bir çok ünlü moda evi defilesini seyircisiz yaptı.

Bu arada Kuzey bölgelerde görülen vakalar nedeniyle Serie A'nın 26'ncı haftasındaki 6 maçın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı, 3 maçın da ertelendiği açıklandı.

Ölümlere sebep olan virüs İtalya'da ayrıca paralimpik yüzme yarışları iptal edildi. Japonya'da ise 15 Mart'a kadar ligler ertelendi.
Haziran - Temmuz'da oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Euro2020'e kısa süre kalırken virüs için garanti veremeyen şehirler değiştirilecek. Tokyo'da Temmuz-Ağustos'ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek.

Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda.

Koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Sıradaki Haber