Tüm dünyada endişe yaratan ve ciddi tedbirler alınmasına sebebiyet veren koronavirüs sporu da durdurma noktasına getirdi.

Koronavirüs nedeniyle peş peşe ölümlerin yaşandığı İtalya'da salgın önlemleri giderek sıklaşıyor. Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da bundan nasibini aldı. Bir çok ünlü moda evi defilesini seyircisiz yaptı.

Bu arada Kuzey bölgelerde görülen vakalar nedeniyle Serie A'nın 26'ncı haftasındaki 6 maçın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı, 3 maçın da ertelendiği açıklandı.

Ölümlere sebep olan virüs İtalya'da ayrıca paralimpik yüzme yarışları iptal edildi. Japonya'da ise 15 Mart'a kadar ligler ertelendi.

Haziran - Temmuz'da oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Euro2020'e kısa süre kalırken virüs için garanti veremeyen şehirler değiştirilecek. Tokyo'da Temmuz-Ağustos'ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek.

Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda.