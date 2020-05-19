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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Koronavirüse yakalanan 6 kişiden biri Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan
19.05.2020 - 23:12 | |   ANKARA (AA) -

Koronavirüse yakalanan 6 kişiden biri Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan

İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklandı.

Koronavirüse yakalanan 6 kişiden biri Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan
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Burnley Kulübü, Woan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde 7 günlük karantinaya girdiğini duyurdu.

Herhangi bir semptom göstermeyen İngiliz antrenöre 25 Mayıs'ta yeniden Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Koronavirüse yakalanan 6 kişiden biri Burnleyin yardımcı antrenörü Ian Woan

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