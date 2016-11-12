Kosova'dan Fatih Terim açıklaması!

Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, "Bu seyircinin önünde Türkiye'nin galip gelmesi normal." dedi.

Bunjaki, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya başlamadan önce zor oyun olacağını bildiklerini söyledi.

İlk devrede iyi olduklarını, ancak daha da iyi oynayabileceklerini ifade eden Bunjaki, şöyle konuştu:

"Bundan sonra artık önümüzdeki maçları düşüneceğiz. İlk devre 2-3 tane atağımız vardı. Orada golü bulsaydık her şey değişebilirdi. İkinci devreye Türkiye zaten iki golle başladı. Gollerden önce ilk devre 3 tane net şansımız vardı. Golü bulamadık sadece. Penaltı pozisyonu da olabilirdi. Sonuçta Türkiye evinde oynadı. Zaten burada galip gelmemiz zordu. İlk yarıda gerçekten istediğimiz oyunu oynadık. Ama ikinci yarıda bize istediğim şeyi veremediler."

Fatih Terim açıklaması

Karşılaşma sonrasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in gelip, "Çok iyi oynadınız." diyerek, kendilerine saygı duyduğunu gösterdiğini belirten Bunjaki, "Bundan sonra artık umarım iyi bir takım olacağız." diye görüşlerini aktardı.

Bunjaki, Türkiye'nin Arda Turan gibi bir oyuncuya sahip olduğunu, milli futbolcunun sahanın her yerde oynadığının altını çizerek, "Takımına iyi toplar dağıttı ve nitekim öyle de golü buldular." dedi.

"Bu seyircinin önünde Türkiye'nin galip gelmesi normal." ifadesini kullanan Bunjaki, Türkiye gibi olmak için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.