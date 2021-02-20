Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Son dakika | Kötü haber! Rakiplerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmedi
20.02.2021 - 09:27 | | Sabah

Son dakika | Kötü haber! Rakiplerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmedi

Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimiz, bu hafta Avrupa Ligi’nde yenilgi yüzü görmedi. Gelecek sezona büyük ihtimalle 16. basamaktan başlayacak Türkiye, ülkeler arasındaki puan farklarının az olması nedeniyle olası kötü sonuçlarda daha da gerilere düşecek.

Son dakika | Kötü haber! Rakiplerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmedi
ABONE OL

Bu sezon 5 temsilcimiz de Avrupa'dan çok erken eve kesin dönüş yaparken önümüzdeki yıl puan mücadelesi vereceğimiz beş ülkenin takımları bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi.

Young Boys son 32 turu ilk maçında 4-3 kazandı

Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Young Boys (İsviçre), Olympiakos (Yunanistan) rakiplerini yendi. Slavia Prag (Çekya) ve Kızılyıldız (Sırbistan) ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Son beş yılın ülke puanı toplamı dikkate alınan sıralamada, Türkiye bu sezonu 13. bitirmesine rağmen önümüzdeki yıla 16. sıradan başlayacak.

PUANIMIZ 20.400, TAKİPÇİLERİMİZ HIRVATİSTAN, YUNANİSTAN VE ÇEKYA

2016-2017 sezonu puanlarının önemini yitirmesiyle 20.400 puana düşen Türkiye'nin kötü bir Avrupa karnesi durumunda 16. basamağın altına gerileme ihtimali de oldukça yüksek.

20.400 puana sahip ülkemizi, Hırvatistan (20.150), Yunanistan (19.800), Çekya (19.700) takip ediyor. Ülkeler arasında puan farkının çok az olmasından dolayı olası bir kötü gidiş bizi daha da aşağılara çekecek. Bu yüzden Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza büyük iş düşecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'de Deniz Türüç depremi! Maça damga vurdu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Vedat Muriqi'li Lazio'da deprem! Küme düşme...

Son dakika | Kötü haber Rakiplerimiz UEFA Avrupa Liginde yenilmedi

 

 

Georgina Rodríguez mankenliğe soyundu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Nazlı Canyurt görevinden istifa etti
    Nazlı Canyurt görevinden istifa etti
  2. Alanyaspor - Galatasaray maçı Misli.com’da
    Alanyaspor - Galatasaray maçı Misli.com’da
  3. Ocak'ta olmadı, Haziran'da gelecek!
    Ocak'ta olmadı, Haziran'da gelecek!
  4. Kötü haber! Rakiplerimiz yenilmedi
    Kötü haber! Rakiplerimiz yenilmedi
  5. Deniz Çoban: Faul ve sarı kart!
    Deniz Çoban: Faul ve sarı kart!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"

Klopp'tan Galatasaray övgüsü: "Dünyanın en iyi takımlarından"

Son dakika | Lazio'ya büyük şok! Serie B'ye düşebilir...

Son dakika | Lazio'ya büyük şok! Serie B'ye düşebilir...

Son dakika - Türkiye, İsveç'e karşı! Avrupa Şampiyonası için kritik viraj...

Son dakika - Türkiye, İsveç'e karşı! Avrupa Şampiyonası için kritik viraj...

Marka ülke Türkiye

Marka ülke Türkiye

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet