Kramer: "Çık, kaleye ben geçeceğim"

2014 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek şampiyon olan Almanya’da o maçta başına darbe alan Christoph Kramer’in yaşadıkları ortaya çıktı.



Ezequiel Garay'ın darbesi neticesi beyin sarsıntısı geçiren Christoph Kramer'in olayın ardından yaşadıklarını takım arkadaşları Manuel Neuer, Philipp Lahm ve Thomas Müller anlattı.



"HAKEMLE FORMA DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ"

Neuer "Yanıma geldi ve bana 'Manu kaleye ben geçeceğim' dedi. İşte bu garipti" ifadesini kullandı. Kaptan Lahm ise “Önce gelip benden kaptanlık bandını istedi. Ardından hakeme giderek onunla forma değiştirmek istedi" şeklinde konuştu.



"HEY GERD, BU FİNAL MAÇI MI?"

Thomas Müller ise Kramer'in kendisine "Bu final maçı mı?" diye sorduğunu söyledi. Müller "Bana 'Gerd' diye seslenerek 1974 finali için kutladı. Daha sonra bağırıp 'Ruhr Stadı'ndaki atmosfer harikaydı” dedi.

(Ntv Spor)