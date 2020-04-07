Kremlin sert çıktı: Rüşvet yok, gurur duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, 2018 Dünya Kupası'nın ev sahipliğindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde savcılık tarafından yayınlanan belgeye göre, bazı FIFA yöneticileri, turnuvanın ev sahipliğinin Rusya'ya verilmesi için rüşvet ödemekle suçlanmıştı.

Yargıya taşınan olayda iddianameye göre, eski Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Jack Warner, Rusya'ya oy verme karşılığında 5 milyon dolarlık rüşvet aldı. Warner'in yanı sıra, eski Guatemala Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yürütme kurulu üyesi Rafael Salguero'nun da Rusya adaylığını destekleme karşılığında kendisine bir milyon dolar vaat edildiği ileri sürüldü.

'Hak ederek, kuralına uygun aldık'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, FIFA 2018 Dünya Kupası ev sahipliğindeki yolsuzluk suçlamalarıyla alakalı olarak açıklamada bulundu. Putin'in basın danışmanı "Bu konuda çıkan haberleri gördük ve bunları tamamen reddediyoruz. Hiç bir şekilde rüşvet yoktur. Rusya organizasyonu hak ederek, tamamen kuralına uygun bir şekilde almış ve tarihin en iyi Dünya Kupası'nı gerçekleştirmiştir. Tüm ülke olarak bundan gurur duyuyoruz" dedi.