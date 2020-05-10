Kübra Dağlı annesi Cansu Dağlı'yla birlikte Skorer canlı yayınında soruları yanıtladı

Red Bull'un Tekvando Dünya Şampiyonu sporcusu Kübra Dağlı, annesiyle birlikte Anneler Günü özel yayınımızda soruları yanıtladı.

Kübra Dağlı ve annesinin açıklamaları şu şekilde;

Anne Cansu Dağlı: Şampiyon annesi olmak çok gurur verici. Vatan millete böyle bir evlat yetiştirmek için çok güzel bir şey. Kolay değil sporcu yetiştirmek. En başından beri zordu. Erkek işi değil de daha tatlı bir şeylere yönlendirmek isterdim ama kendi tercihi onu desteledik tabi. Küçükken de hareketliydi tabi ki. Abisi gibi hareket edip onun hareketlerini taklit ediyordu.

Şampiyon Kübra Dağlı: En başta aile desteği çok önemli. Beni antrenmanlara götürmeyip, desteklemeyebilirlerdi. Sporcu evlat yetiştirmek daha zor. Ben antrenmandan yorgun geliyorum. Her şeyimi o yapıyor, yıkıyor, temizliyordu. Onun için daha zor oldu, bana hep destek oldu.

Benim hazırlık olarak çok iyi geçiyordu. 21 Mayıs'ta Danimarka'da şampiyonam vardı. O ertelenmedi, direkt iptal oldu. Çok üzüldüm ona. Daha yeni atlatıyorum o üzüntüyü. Hala egzersizlere devam ediyorum. Vücudum uyumasın diye hareket yapıyorum. Vücudu uyanık tutmaya çalışıyorum. Tabi eskisi gibi hareketli olamıyoruz.

Anne Cansu Dağlı: Ben onu 13 yaşına kadar hiç yanımdan ayırmazdım. Kapıdan çıkar çıkmaz tabi özlüyorum şampiyonalara gittiğinde. Fakat ona çok güveniyorum tabi. Çok üstüne düşüp nerede kaldı, ne yaptı diye sıkmak istemiyorum. Çünkü onun da bir görevi, amacı var.

Kübra Dağlı: Ben zaten hep milli takım antrenörlerimle ve ekiple gittiğim için bu konuda zaten içi rahat ediyor annemin.

Babam boks antrenörü zaten. Ben hep gidip görüyordum antrenmanları. Annem de gidin kuzeninle stres atın onunla diye. Onunla başladık aslında. Kuzenim aslında benden daha yetenekli, uzun ve güçlüydü. Fakat o devam etmek istemedi. Ben devam ettik istikrarla. Dünya Şampiyonluğu nasip oldu şükür. İnsanların hep önyargısı oluyor tabi bu erkek sporcu falan. Biz bu önyargıları yıkacağız tabiki. Zamanla değişecektir. 10 kişiden 10'u da aynı şeyi düşünmüyor. Bu söylemlerden bıktığım oldu tabi. Dünya şampiyonu olduktan sonra takipçilerim de arttı. Farklı yorumlar da gelmeye başladı. Ben takmamaya çalıştım ama bilinçaltınıza yerleşiyor. Bir yerden sonra patlıyorsunuz.

Anne Cansu Dağlı: Kübra sporda değil de okulda da öyleydi. Çok başarılı ve sorumluluk sahibiydi. Ben hep diyordum bu kadar uğraştın öğretmen olursun inşallah diye. Sonra spora başladı. Önceleri dua etmiyordum nasılsa bırakır diye ama baktım gözyaşlarıyla geliyor, dua etmeye başladım. Arkasında durmak gerek. Ağlayarak da üzülerek de geldiği oldu antrenman ve maçlardan.

Kübra Dağlı: Ben dünya şampiyonu olacağım dediğin zaman gülenler oluyordu. İnsanlar inanmıyordu. İnsanın önce kendine inanması gerekli. Ben öyle olmak istiyorum dedikçe 'Sen mi olacaksın' diyorlardı. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyor.

Ben küçükken futbolu izliyordum. Artık hiç izlemiyordum. Farklı spor olarak cimnastiğe ilgim var. Taklalar ve o ruh halini spora çok yakıştırıyorum.

Anne Cansu Dağlı: Eşim boksör olduğu için bütün milli maçları izlerim. Onunla birlikte izliyorum tabi. Evdekiler sporcular olduğu için mecbur izliyorum ben de boks maçlarını.

Kübra Dağlı: Tekvando, olimpiyatlarda var ama benim branşım yok. Biz ülkemizi temsil ediyoruz, başarılarımız var ama olimpiyatlara almıyor. Olimpiyatlarda olsa 2 kat daha fazla çalışırız emin olsunlar. Böyle olunca hiç değer görmüyor gibi oluyor. Bunun için girişimler var ama sürekli söylemler var. Bu olimpiyatlara girmedi mesela ama sonrakine inşallah diyelim. O zaman da olimpiyat şampiyonluğunu hedefleriz.

Benim hedefim bu sene yine altın madalya almaktı ama iptal oldu. Şimdi okulumun son senesindeyim. Belki öğretmen olabilirim ama belki okulda da kalabilirim. Daha sonrasında kendi okulumu açmak istiyorum. Yeni Kübra Dağlılar, yeni Servet Tazegüller yetiştirmek isterim.

Anne Cansu Dağlı: Diğer sporcuları anneleri, eğer çocukları sporcu olmaya karar verip kafasına koyduysa arkalarında dursunlar. Onları her zaman desteklesinler. Biz de o kadar varlıklı aile değiliz. Biz bile durabildiysek bütün aileler de durabilir.

Kübra Dağlı: Ben hem sporcularına hem annelerine şunu söylemek isterim. İnsanların boş kaldığı zaman hep kötü şeylerle uğraşıyor. O yüzden sadece tekvandoda da değil spor öneririm. Boş kalmak yerine spor yapmak çok daha sağlıklı olur. Spor yapmak da kötü bir şey yok. Başlarlar bir kere olmaz iki kere olmaz. Başaramadıkları zaman hemen pes etmemelerini tavsiye ediyorum, belki sonra daha iyisi olacak. Her insanın kaderi kendi çabasına bağlıdır. Sen ne kadar çabalarsan o kadar isteklerine ulaşırsın. Hemen vazgeçmeyin.