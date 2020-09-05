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HaberlerFenerbahçe Haberleri Kupa törenine damga vurdu! Fenerbahçeli futbolcular...
05.09.2020 - 23:47 |

Kupa törenine damga vurdu! Fenerbahçeli futbolcular...

The Land Of Legends Cup'ta finalinde Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Kupa törenindeki kırmızı kostümlü karakter merak konusu olurken gerçek ortaya çıktı.

Kupa törenine damga vurdu! Fenerbahçeli futbolcular...
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The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'u Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kupa töreni ise damga vurdu.

Maç sonu yapılan kupa seremonisinde Futbolculara kupayı veren kişi merak konusu oldu. Kırmızı bir kostüm giyen görevlinin kim olduğu daha sonrasında ortaya çıktı.

Fenerbahçeli oyunculara kupayı The Land of Legends Cup’ın efsanevi karakterlerinden King verdi. Oyun karakterinin görünüşü büyük ilgi toplarken sosyal medyada gündem oldu.

Kupa törenine damga vurdu Fenerbahçeli futbolcular...

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