Kweuke: "Atınç'ın pozisyonu yüzde 100 penaltı"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke, Beşiktaş maçının son dakikalarında Atınç Nukan ile yaşadığı pozisyonda penaltı olduğunu ileri sürdü.



Kweuke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Atınç'ın pozisyonu yüzde 100 penaltı ama hakem vermedi. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.



Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Kamerunlu futbolcu, "Bu mücadelemize devam edersek ligde kalacağımızı düşünüyorum. Daha çok çalışacağız, ama bugünkü mücadelemize baktığımızda her şeyin daha iyi gideceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

