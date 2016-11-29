29.11.2016 - 11:33 | | Muhammet KAÇAR RİZE-DHA
Kweuke'nin eşi kaza geçirdi, ikiz bebekleri hayatını kaybetti...
ÇAYKUR Rizesporlu forvet oyuncusu Kamerunlu Leonard Kweuke'nin ABD'de trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan 8 aylık hamile eşi ikiz bebeklerini kaybetti. Teknik direktör Hikmet Karaman sabah antrenmanı sırasında acı haberi futbolcularla paylaştı, antrenmanı iptal ederek üstlerini değişmeden tüm oyuncularla Kweuke'nin evine gitti.
Leonard Kweuke'nin ABD'de yaşayan 8 aylık hamile eşinin kullandığı otomobile, iddialara göre kavşakta ışık ihlali yaptığı belirtilen bir başka otomobil çarptı.
Ağır yaralanan ve ikiz bebeklerini düşüren Kweuke'nin eşi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
ACI HABERİ HİKMET KARAMAN VERDİ
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde saat 11.00'de Bursaspor maçı hazırlıkları için toplanan Çaykur Rizespor'da Kweuke'nin eşinin kaza geçirdiği haberini teknik direktör Hikmet Karaman sahada futbolcularla paylaştı.
Acı haberi alan futbolcuların moralinin bozulduğu gözlendi.
KARAMAN VE FUTBOLCULAR KWEUKE'NİN EVİNDE
Önce Hikmet Karaman ile futbolcular Orhan ve Ahmet İlhan, ardından da sabah antremanının iptal edilmesi sonrasınıda diğer futbolcular, Kweuke'nin Alipaşa Mahallesi Rüzgar Sokak'taki evine gitti. Hikmet Karaman ile futbolcuların teskin etmeye çalıştığı Kweuke'nin vizesi olmadığı için Amerika'ya gidemediği, eşini tedavisi için Türkiye'ye getirmek istediği ve bu yönde girişimde bulunduğu öğrenildi.
KARAMAN: KWEUKE ÇOK ÜZGÜN
Taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaman “Öncelikle oyuncumuza ve kaptanımıza 'geçmiş olsun ve başı sağolsun' diyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisi çok ciddi bir trafik kazası geçirdi, dün de ikiz bebeklerine hamile olan eşi kaza geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede de ikiz çocuklarını kaybediyor. Oyuncumuz fevkalade üzgün, çok ciddi bir olay bu. Dolayısıyla gelişmeler ne olacak diye bakacağız” dedi.
Kweuke’nin vizesi olmaması nedeniyle ABD’ye gidememesinden ötürü önceliklerinin ailesini Türkiye getirmek olduğunu belirten Karaman “Bizim şuanda önceliğimiz eşi ve ailesini biran önce buraya alıp oyuncumuzu rahatlatabilmek. Çünkü çok üzgün ağlıyor arada bir sinir geliyor, böyle bir olumsuz ortam var” ifadelerini kullandı.
15 GÜN ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞTİ
Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke 15 gün önce kendi kullandığı otomobille Rize'de trafik kazası geçirmiş, tecrübeli golcü kazadan yara almadan kurtulmuştu.
Fenerbahçe'den Kweuke için mesaj
Fenerbahçe Kulübü, hamile eşi ABD'de trafik kazası geçiren ve henüz doğmamış ikiz bebeklerini kaybeden Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yapılan açıklamada, "Başta futbolcu Kweuke ve değerli ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı diliyor, bayan Kweuke'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Galatasaray'dan Kweuke için başsağlığı mesajı
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'nin eşinin geçirdiği talihsiz kazanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek,
"Kweuke ailesine geçmiş olsun der, Kamerunlu futbolcunun tedavisi devam eden eşinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'dan Kweuke'ye başsağlığı mesajı
Trabzonspor, Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke’nin, 8 aylık hamile eşinin trafik kazası geçirmesi sonucu ikiz bebeklerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yaşadığın bu derin acıyı biz de paylaşıyoruz. Çaykur Rizespor'un oyuncusu Leonard Kweuke'nin, 8 aylık hamile eşinin doğum için gittiği ABD'de talihsiz bir trafik kazası geçirmesi ve bu kaza sırasında ikiz bebeklerinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Komada olan ve daha sonra yoğun bakıma alınan eşine acil şifalar dilerken, Kweuke’nin derin acısını paylaştığımızı belirtmek isteriz. Bu vesileyle Çaykur Rizespor camiasına da baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.