Kweuke'nin eşi kaza geçirdi, ikiz bebekleri hayatını kaybetti...

Ağır yaralanan ve ikiz bebeklerini düşüren Kweuke'nin eşi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

ACI HABERİ HİKMET KARAMAN VERDİ

Acı haberi alan futbolcuların moralinin bozulduğu gözlendi.

KARAMAN VE FUTBOLCULAR KWEUKE'NİN EVİNDE

Önce Hikmet Karaman ile futbolcular Orhan ve Ahmet İlhan, ardından da sabah antremanının iptal edilmesi sonrasınıda diğer futbolcular, Kweuke'nin Alipaşa Mahallesi Rüzgar Sokak'taki evine gitti. Hikmet Karaman ile futbolcuların teskin etmeye çalıştığı Kweuke'nin vizesi olmadığı için Amerika'ya gidemediği, eşini tedavisi için Türkiye'ye getirmek istediği ve bu yönde girişimde bulunduğu öğrenildi.

KARAMAN: KWEUKE ÇOK ÜZGÜN

Kweuke’nin vizesi olmaması nedeniyle ABD’ye gidememesinden ötürü önceliklerinin ailesini Türkiye getirmek olduğunu belirten Karaman “Bizim şuanda önceliğimiz eşi ve ailesini biran önce buraya alıp oyuncumuzu rahatlatabilmek. Çünkü çok üzgün ağlıyor arada bir sinir geliyor, böyle bir olumsuz ortam var” ifadelerini kullandı.

Taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaman “Öncelikle oyuncumuza ve kaptanımıza 'geçmiş olsun ve başı sağolsun' diyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisi çok ciddi bir trafik kazası geçirdi, dün de ikiz bebeklerine hamile olan eşi kaza geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede de ikiz çocuklarını kaybediyor. Oyuncumuz fevkalade üzgün, çok ciddi bir olay bu. Dolayısıyla gelişmeler ne olacak diye bakacağız” dedi.