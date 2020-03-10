10.03.2020 - 22:43 |
Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi! Testler yapıldı...
Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe de koronavirüs korkusu yaşanıyor. Genç yıldızın testlere sokulduğu aktarıldı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
PSG’nin dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, koronavirüs şüphesiyle herkesi şoke etti.
Fransa basınına yansıyan haberlerde, 2 gündür ağır bir grip geçiren genç futbolcunun koronavirüsünüe kapılmasından korkuldu.
Özellikle boğazında şiddetli bir sorun bulunan Mbappe’nin testlere sokulduğu ifade edildi.
Fransız yıldızla ilgili net sonucun yarın belli olacağı vurgulandı.
Fransa’da herkesi etkileyen virüsün spor sahalarına sıçramasından korkuluyor.