Lazio, Dorukhan Toköz'ün peşinde

Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda henüz sonuç alınamayan Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor. Milli futbolcu siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon liralık net maaş artı maç başı 100 bin liralık teklife yanıt vermezken, menajeri Ahmet Bulut da Avrupa kulüpleriyle dirsek temasında.

İspanya ve İtalya'dan büyük ilgi olan 24 yaşındaki milli futbolcuya son talip Lazio oldu. İtalyanlar gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu. Son yıllarda Türkiye'yi yakından takip eden İtalyan ekibi, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferleriyle Süper Lig'e olan ilgisini göstermişti.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

Başkent ekibinin bu kez sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan için bir hayli istekli olduğu ve menajeriyle temaslara başladıkları belirtildi. Deneyimli oyuncunun da Lazio konusuna sıcak baktığı ve menajerinin görüşmelerinin akıbetini beklediği kaydedildi. Dorukhan'a Lazio dışında, Udinese ve Real Betis'in de ilgisi mevcut. 2018-19'dan bu yana Beşiktaş forması terleten başarılı orta saha bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 2 asiste imza attı.

TÜM KUPALARA TALİP

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile deplasmanda yarı finale çıkma mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta, takım hedefe konsantre olmuş durumda. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da öğrencilerine tüm kupalarda hedefin şampiyonluk olduğunu belirterek, yol kazası yaşanmamasını istedi. Kariyerinde henüz kupası bulunmayan Yalçın, sezon sonu hem ligde hem kupada şampiyonluğu hedefliyor. Oyuncularına da bu konuda düşüncelerini aktaran Yalçın, "Beşiktaş yer aldığı her kulvarda şampiyonluğa oynar. Biz de bunun bilinciyle sahada yer alıp turu geçmeliyiz" dedi.

Konya'yı geçtiğimiz günlerde 71 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta bazı isimlerin yorgunluk durumu da göz önüne alınarak kulübeye çekileceği kaydedildi. Yalçın'ın Josef ve Aboubakar'ı son dönemdeki yüksek eforlarından dolayı bu maçta yedek oturtacağı ifade edildi.

CENK SONRADAN

Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Konyaspor maçında 21 kişilik kadroda yer alacak. 29 yaşındaki milli futbolcunun maç ve fizik eksikliğini yavaş yavaş kapatması için maçın gidişatına göre sonradan oyuna alınacağı belirtildi. Tosun Paşa'nın antrenmanlardaki genel durumunun iyi olduğu ve bir an önce forma giymeyi istediği kaydedildi.