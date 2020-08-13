Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında dün akşam PSG ile Atalanta karşı karşıya gelirken adını bir üst tura yazdıran takım Fransız temsilcisi PSG oldu. Bu akşam oynanacak olan maçın ardından ikinci yarı finalist de belli olacak.

Lepizig'de Timo Werner'in İngiliz kulübü Chelsea'ye satılmasının ardından gol yollarındaki yükü 24 yaşındaki Çek futbolcu Patrik Schick çekiyor. RB Leipzig çıktığı son 16 resmi maçında sadece birini kaybederken İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ise çıktığu 18 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Peki Leipzig-Atletico Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

LEİPZİG-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Leipzig-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak olan müsabaka pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak