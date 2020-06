'Cellat başı'nın asıl muhatabı kim?

"Çifte standart" resmen "standart" haline geldi ülkemizde.

Hayatın her kademesinde, hangi türlüsünü isterseniz var; çifte standart - kollama - kayırma adına...

Bunun spordaki son örneğini Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun kararlarında gördük.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında çift sarıdan kırmızı kartla atılan Adem Büyük'ün, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya, "Sen o.... çocuğusun" dediğini ve bunun raporlarda yer aldığını, hakem dünyasının her şeyini bilen sevgili ağabeyimiz Cemal Ersen'in haberinden öğrendik. Hakem Uğurlu tam da olması gerektiği gibi raporuna her şeyi yazmıştı ancak Disiplin Kurulu alt sınırdan ceza uyguladı ve Adem'e sadece 3 maç ceza verdi.

Yani... Disiplin Kurulu, Süper Lig'de hakemin yüzüne karşı, "Sen o.... çocuğusun" diye küfretmenin karşılığının yalnızca 3 maç ceza olduğunu resmen ilan etti. Cezanın üst sınırı 7 maç ama Disiplin Kurulu faturayı formaya göre kesti ve çifte standart nedir, nasıl uygulanır herkese bir kez daha gösterdi!

Aynı Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın, "Cellat başı" açıklamasına ise 100 bin lira ceza uyguladı. Talimata göre üst sınır 300 bin lira olmasına rağmen Çaykur Rizespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için son derece çirkin bir yakıştırma yapan sarı-kırmızılı kulübe, tıpkı Adem Büyük gibi alt sınırdan ceza kesildi.

İşin belki de en can sıkıcı ve rahatsız edici tarafı ise Merkez Hakem Kurulu'nun, "Cellat başı" açıklaması karşısında sessiz kalması oldu. İsmi ve cismi ne olursa olsun bir kulüp sizin hakeminize, "Cellat başı" dedi ve sizin gıkınız bile çıkmadı! Tıpkı PFDK gibi bu ağır hakareti 'alt'tan alarak konuyu geçiştirmeye çalıştınız ama Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok ayıp ettiniz.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Yaşar Kemal Uğurlu'nun "Cellat başı" olmadığına inanıyorsa eğer, gereken açıklamayı yapmalıydı. Ancak Alp, Galatasaray gibi düşünüyor olsa gerek sessiz kalmayı tercih etti ve ciddi bir yanlışa imza attı.

Sayın Zekeriya Alp... Bildiğiniz gibi cellatlar kafalarına göre veya keyfekeder iş yapmazlar. Bağlı oldukları bir otorite vardır. Aslında onlar yalnızca emir kuludur ve görevleri, verilen infaz kararını uygulamaktır. Yani Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın esas adresi ve muhatabı sizsiniz. Satır arasındaki bu ağır göndermeyi nasıl 'alt'tan aldınız, anlatabilir misiniz!...