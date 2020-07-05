Galatasaray karşısında 2 puanın yanı sıra Visca, Aleksic ve Mahmut’un da kaybedilmesi Medipol Başakşehir için tam bir ‘kabus’ senaryosuydu ve gerçek oldu. Aleksic ile Mahmut’un eksikliği, ligin yedek kulübesi en donanımlı takımı olan Başakşehir için tolere edilebilir bir problemdi ancak “Mücevher Visca” yeri öyle kolay dolacak bir oyuncu değildi.

İşte bu yüzden 9 yıllık Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Visca’nın yokluğunda sahaya çıkacak oyuncunun ortaya koyacağı iyi performans, Başakşehir adına belki de maçın anahtarı olacaktı. Ya da turuncu-lacivertli takım inceldiği yerden kopacaktı...

Son 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik alan Antalyaspor bu kaotik ortamda Başakşehir’in karşısına çıkabilecek en tehlikeli rakiplerden biriydi. Orta sahanın enerji merkezi kaptan Hakan Özmert cezalı olsa da son 11 maçta 20 gol atan Akdeniz ekibi hücumdaki Podolski-Jahovic-Sinan Gümüş üçlüsüyle hiç şüphesiz ligin en tehditkar takımları arasında yer alıyordu.

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hesapları yapan tüm takımların sonucunu büyük merakla beklediği karşılaşmaya iki takım da bir hayli kontrollü başladı. Okan Buruk, Visca’nın rolünü Guldbrandsen’e verirken, Berkay ve Mehmet Topal’ı da 11’de görevlendirdi. Ancak Başakşehir, Visca’nın oyun liderliğinde oynamaya o kadar alışmış ki onsuz bir türlü yapamadı. Rakip alanda baskı, pas trafiği, hücum zenginliği, organizasyon, şut... İlk yarıda bunların hiçbiri yoktu. Tek isabetli şut 36’da sol bek Clicyh’den geldi. Demba Ba’nın şutu da orta ölçekli bir heyecan dalgası oluşturdu, o kadar...

Buna karşılık Antalyaspor daha tehditkar bir oyun sergiledi. Jahovic (2) ve Podolski’nin pozisyonları netti, Akdeniz ekibi ilk yarıyı 2 belki de 3 farklı önde bitirebilirdi.

Özetle, Okan Buruk’un devre arasında bir şeyler yapması gerekiyordu ama hoca müdahale için biraz daha beklemeyi tercih etti. Başakşehir ikinci yarıya daha kararlı ve enerjik girdi. Önce İrfan Can-Caiçara işbirliğinde Demba Ba fırsat yakaladı, ardından İrfan Can’ın etkili şutunu Boffin güçlükle çeldi. Üçüncü şansı da Demba Ba yakaladı, Senegalli yıldızın şut gibi plasesinde top az farkla auta çıktı.

Okan hoca ilk hamleyi 59’da yaptı ve bu haliyle Visca’nın ancak kramponlarını taşıyabilecek Guldrandsen’i kenara alarak, Robinho’yu sahaya sürdü. Doğru zamanda, doğru bir değişiklik yapan Okan Buruk belli ki sahadaki problemi çözecek bir oyuncu arıyordu. Podolski karşı karşıya pozisyonda şut açısı ararken arka adalesinden sakatlanırken, karşı kalede golü atan Demba Ba oldu. Güçlü fiziğini ve fırsatçılığını konuşturan Demba Ba usta işi bir dokunuşla ne kadar değerli bir santrfor olduğunu bir kez da ortaya koydu, takımını galibiyete uçurdu. Son noktayı da 90+7’de Elia koydu.

Gecenin özeti; Visca, Mahmut ve Aleksic’in yokluğunda Antalya gibi her açıdan çok zorlu bir deplasmanda elde edilen bu galibiyet çok büyük marifettir. Başakşehir, Sırat Köprüsü’nden geçip, cennete bir adım daha yaklaşmıştır...