Süper Lig’de tarih yazarak pandemik sezonun şampiyonu olan Başakşehir ile TFF 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşıp, 53 yıllık mazisinde ilk kez en iyilerin ligine adını yazdıran Hatayspor, neresinden bakarsak bakalım “tarihi” bir maça çıktı.

Hatay Stadı tam olarak yetişmediği için iki şampiyonun randevusuna komşu şehir Gaziantep ev sahipliği yaptı. Başakşehir’in ilk 11’inde yer alan tek yeni transfer Hasan Ali Kaldırım oldu. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor’da ise birçok yeni transfer ilk kez sahne aldı. Monaco’dan gelen Adama Traore, eski bir Manchester United’lı olan Mame Diouf, Braga’dan kiralanan Pablo Santos ve Malaga’dan transfer edilen kaleci Munir en çok merak edilen isimlerdi.

Başakşehir ilk dakikalarda oyunun hakimiydi ve 15’ten sonra ilk olarak Visca ile gole çok yaklaştı, ardından da Crivelli net bir fırsattan yararlanamadı.

Daha sonra oyunda Caiçara ile Ribeiro’nun bilek güreşi başladı! Rafael transferi yüzünden mi bilinmez Caiçara bilinenin aksine gergindi ve Ribeiro ile birçok kez sert biçimde top kapma mücadelesine girişti. İkilinin bu ilginç didişmesi ilk yarıya damga vuran en önemli aksiyonlardan biriydi.

Kontratak düzeninde oynayan Hatayspor 30. dakikadan sonra Sackey, Selim ve Diouf’un önderliğinde oyunda dengeyi sağlayıp, Başakşehir kalesine tehlikeli akınlar yapmaya başladı. Tarihi golü atmak ise Selim’e kısmet oldu. Diouf’un şık asistinde son derece soğukkanlı biçimde topu taşıyan ve Mert’i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Selim’e bu gol çok yakıştı. Karagümrük’ten geldiği Hatayspor’da beşinci yılını geçiren ve geçen sezon 7 gol, 7 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Selim, tarihe geçen golünü atarken özel bir gösteri yaptı.



Okan Buruk ikinci yarıya Kerim Frei ile başlarken, Aleksic’i kenara aldı. Başakşehir oyunun kontrolünü yine elde tutuyordu ama sahaya çok iyi yerleşen ve agresif alan savunması yapan rakibi önünde bir türlü istediği fırsatları bulamıyordu. Buruk son 20 dakikaya girilirken üst üste sürpriz hamleler yaptı. Clichy’yi fazlasıyla aratan Hasan Ali’nin yerine 20 yaşındaki Cumali’yi, Crivelli’nin yerine de 19 yaşındaki Enes’i sahaya sürdü. Mahmut’u da Berkay’la değiştirdi. Ancak bu denemelerin oyuna hiçbir olumlu etkisi olmadı.

Maçın kaderi galiba çok önceden belliydi! Son 25 dakikada görev yapan Traore’nin asistinde Barbosa’nın istediği gibi vuramadığı top, kaleci Mert’i gafil avladı ve fark ikiye çıktı...

Şampiyonların buluşmasında Hatayspor bileğinin hakkıyla kazandı. Özellikle savunma anlayışları ve dirençleri ilerleyen haftalarda daha çok can yakar. Başakşehir’de ise gelenek yine değişmedi. Visca yoksa, Başakşehir de yok...