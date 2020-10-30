Tam da 29 Ekim’de, Atatürk tarafından Milli Mücadele’nin tohumlarının atıldığı Sivas’ta bir Avrupa kupası maçı oynamak gurur okşayıcı bir rastlantıydı Yiğidolar için... Sivasspor’un geçen hafta Villarreal deplasmanındaki direnişi, pes etmeyen ruh hali ve galibiyet arzusu, Maccabi Tel Aviv randevusu öncesinde, UEFA ülkeler sıralamasındaki pozisyonumuzu da düşününce beklentileri bir kat daha artırıyordu.

İdeal 11’de izlemeye alıştığımız Appindangoye, Goiano ve Erdoğan’ın sakatlıkları özellikle savunmada handikap oluştursa da Rıza Çalımbay, Robin Yalçın ve Caner’le bu göz korkutan sorunu çözmeye çalıştı.

Salzburg’a iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini play-off turunda kapatan ve UEFA Avrupa Ligi’ne gelen Maccabi Tel Aviv ilk hafta Karabağ’ı 1-0 mağlup ederken iyi bir görüntü vermemişti. Net favorisi olduğu kendi ligine de kötü başlayan Maccabi’de Yunan teknik direktör Georgios Donis dün yine sürpriz bir dizilişle takımını sahaya sürdü. İlk Salzburg maçında 5-4-1, rövanşta 3-4-3 formasyonunu tercih eden Donis, Karabağ karşısında 5-4-1’e dönerken dün 5-3-2’yi tercih etti. Donis’in kafası çok karışık belli ki!

Sivasspor adına Villarreal maçında oyun ne kadar iyiyse, yenilen goller o kadar acemi işiydi. Savunmadaki bu dikkatsizlik ve dağınıklık dün ilk dakikalarda bir gole daha sebep oluyordu. Camara’nın ıskaladığı topa bir ıska da Rikan geçince Sivas geriye düşmekten kurtuldu...

Yerleşik beşli savunmaya karşı kenarları kullanmakta çok zorlanan Sivas ilk büyük gol şansını bir merkez hücumuyla yakaladı. Max Gradel çaprazdan kötü bir vuruşla dışarıya yolladığı topu bomboş bekleyen Kayode ile buluştursa, Maccabi ekibi toplu halde santraya yürümeye başlardı ama ilk yarının tek büyük fırsatı kaçtı...

Sivas, Maccabi’nin kilidini açmak için hızlanmak zorundaydı ve ikinci yarıya vites artırarak başladı. Yatabare’nin tek pasla savunma arkasına kaçırdığı Max Gradel ilk yarıdaki hatasını tekrarlamadı ve bu kez topu Kayode’ye aktardı. Nijeryalı oyuncu için golü atmak hiç zor olmadı...

Sivas’ın farkı artırmasını beklerken işler bir anda sarpa sardı. Camara sebep olduğu acemi işi penaltıdan sonra ikinci sarıyla atıldı, skora da eşitlik geldi. Rıza Çalımbay’ın Hakan Arslan’ı stopere çekmesi üzerine Maccabi merkezden tehlikeli gelmeye başladı ve zincirleme hataların ardından Peretz takımını öne geçiren golü attı. Zor bulduğumuz mutluluk 5 dakika içinde yediğimiz 2 golle adeta buharlaştı. Avrupa arenasında kötü savunmayla maç kazanmanın ne kadar zor olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Neresinden baksanız dev bir hayal kırıklığı yaşandı. Sivas galibiyet halinde gruptan çıkma yolunda moral ve avantaj yakalayacaktı, ancak bu adımı 6 puana ulaşan Maccabi attı...