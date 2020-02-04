Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in beIN Sports'a konuk olduğu programı izlerken, futbolumuzun geleceği adına biraz daha karamsarlığa kapıldım. Cengiz'in hedefi her zamanki gibi Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'ydi. TFF'yi doğrudan, ezeli rakiplerini ise isim vermeden eleştiri yağmuruna tuttu, belli ki çok dolmuştu!..

Başkanı Fenerbahçeli olan TFF'nin Fenerbahçe'yi açıkça kolladığını, takım harcama limitleri konusunda arkadan dolandığını, sarı-lacivertli kulübün 'suç' işlemesine rağmen ceza almadığını iddia etti. "Ben adım gibi eminim Fenerbahçe'nin yaptığını Galatasaray yapsaydı puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezalarının hepsini alırdı" dedi...

TFF'ye bir sürü soru yöneltti, adil rekabetten falan söz etti, coştukça coştu, fakat boş kale yerine topu daha çok tribünlere vurdu. Kendi ifadesiyle 'camdan kulede otururken, etrafa sürekli taş atan' Mustafa Cengiz'in sorularına TFF ve Fenerbahçe cevap verecektir ama benim de kendisine bazı zor sorularım olacak. Öyle al gülüm ver gülüm oynamak yok, sorularımız biraz canınızı yakacak...

1- Son olarak beIN Sports'taki programda anlattınız. Üç yılda 5 milyon euro yerine 147 milyon euro zarara rağmen UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden men edilmediniz. UEFA açıkça kendi getirdiği finansal fair play kriterlerini yerle bir etti. Kriterler adil biçimde uygulansa Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray değil Başakşehir gidecekti. UEFA sizce kuralların arkasından mı dolandı?

2- Galatasaray'ın yaptığı 147 milyon euroluk zararı Başakşehir, Fenerbahçe veya Beşiktaş yapsaydı ve Şampiyonlar Ligi'ne alınsaydı tavrınız ne olurdu? UEFA'ya başvurarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan dahil edilmenizi ister miydiniz?

3- Emlak Konut ile yaptığınız anlaşmaya rağmen Florya'yı terk etmediniz. Ancak Riva'nın da yer aldığı, uymadığınız bu anlaşmadan ilk planda yaklaşık 500 milyon lira gelir elde ettiniz. Bu parayla hem bedelli sermaye artışı yaptınız hem de UEFA'nın karşısına eliniz güçlü çıktınız. Devletin parasını kullanarak bütün hedeflerinize ulaştınız. Ardından da Emlak Konut tarafından anlaşma fesh edildi ve Florya'yı 120 milyon lira artı masraflar karşılığında geri aldınız. Peki Florya anlaşması kökten iptal edilmesine rağmen Kemerburgaz arazisi hangi gerekçeyle size verildi? Galatasaray'ın tüm bu işlemlerde devlet tarafından kollandığını düşünüyor musunuz?

4- Florya projesinin iptal edilmesi UEFA'da başınıza dert açabilir mi? Taahhüt ettiğiniz gelirlerin önemli bir kısmından mahrum kalacak olmanız yeni yapılandırmaya rağmen Avrupa kupalarından men cezasını gündeme getirebilir mi?

5- TFF eski başkan vekili Ali Dürüst, Galatasaray adına transfer pazarlığı yaparken ve kendi ifadesiyle Galatasaray'ın menfaatlerini koruyamadığı için istifa ederken, dar alanda harika paslaşmalar yapıyordunuz. Bugün ne oldu da TFF'yi Fenerbahçe'yi kollamakla itham ediyorsunuz?

6- Galatasaray'ın geçen sezon Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynadığı maçları yöneten hakemler ligin bitimi itibariyle düdüklerini asmak zorunda kaldılar. Geçen sezonki şampiyonluğunuzun üzerinde herhangi bir leke olduğunu düşünüyor musunuz?

7- Abdurrahim Albayrak Nisan 2019'da açıkça Başakşehir'i itham ederek, "VAR kayıtları elimizde. Bu ligde bir takım şampiyon yapılmak isteniyorsa söylesinler, boşuna uğraşmayalım. Zamanı geldiğinde çok şey paylaşacağım" demişti. Aradan yaklaşık 10 ay geçti, kayıtları gören, duyan olmadı. Ya Albayrak yalan söyledi ya da kayıtlar elinizde. İşin aslı nedir? VAR kayıtları elinizde mi? Elinizdeyse nasıl temin ettiniz?

8- Galatasaraylı taraftarların, Florya veya stadın yanından geçmesini bile istemediği Diagne'yi 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiraladığınızı açıkladınız. Futbolcunun 2 milyon 115 bin euro tutarındaki senelik ücretinin ise Galatasaray tarafından ödeneceğini duyurdunuz. Bu anlaşma, TFF Lisans Talimatı'nın arkasından dolanma şüphesi yaratıyor. 3 milyon 350 bin euroya kiralanan bir oyuncunun yıllık ücretini ödemeniz sizce de tuhaf değil mi?

9- Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarını kendi yaptı, 128 milyon euro maliyetli Türk Telekom Stadyumu ise son kuruşuna kadar devlet tarafından inşaa edildi. Galatasaray'ın aradan geçen 10 yıla ve tüm sözleşmelere rağmen stadın çatısını yapmamasını ve bu konuda hiçbir cezai yaptırıma uğramamasını nasıl açıklarsınız?

10- Kendi döneminizde toplam 6 milyon euro menajerlik ücreti ödediğinizi iddia ettiniz. Futbolcu ödemelerinde olduğu gibi hangi menajere ne kadar komisyon verdiğinizi açıklamak yerine bilançoda 'futbol takımı giderleri' adı altında tüm harcamaları topladınız. Özetle hangi menajere ne verildiğini kimse bilmiyor, ayrıca TFF'de de kayıt bulunmuyor. Ciddi paralar kazanan menajerlerin kulüp üzerinden vergi kaçırdığı iddiaları doğru mu?

Bu kadar soru yeterli sanırım, bol şans diliyorum!..