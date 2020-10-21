Tarihi şampiyonluğun ardından yeni sezona kabus gibi başlayıp, Trabzonspor galibiyetiyle hayata dönen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi defterini Leipzig deplasmanında açtı.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan 6. Türk takımı oldu. Başakşehir, 14 milyar euroluk dev arenada, 86 milyon euro kadro değeriyle 32 takım arasında 29. basamakta bulunuyor. Yalnızca Ferencvaros (24 milyon), Midtjylland (42 milyon) ve Lokomotif Moskova’yı (84 milyon) geride bırakabilen Süper Lig’in en pahalı kadrosunun, Şampiyonlar Ligi ölçeğinde sondan 4. sırada kalması, makasın ne kadar açıldığını acı bir şekilde gözler önüne seriyor...



Red Bull’un finanse ettiği RB Leipzig tıpkı Başakşehir gibi tam bir proje takımı. Adım adım büyümeyi hedefleyen ve doğru hamlelerle bunu başarabilen bir kulüp. Şampiyonlar Ligi’ne ikinci kez katıldıkları geçen sezon yarı final oynadılar ve çıtayı çok yükselttiler. 33 yaşındaki Julian Nagelsmann liderliğindeki kadronun güncel değeri tam 514 milyon euro ve yaş ortalamaları sadece 23,8... Şampiyonlar Ligi’nin en genç ikinci takımı durumundalar.



En genç takım kim mi? 23,6 ortalamayla bir başka Red Bull organizasyonu olan RB Salzburg! Başakşehir ise 27,5 ile en yaşlı 6. takım konumunda...



Chelsea’ye giden Timo Werner’in boşluğunu Sörloth ve Kluivert ile dolduran RB Leipzig’de, sakat Klostermann ve Laimer ile dün Kovid-19 testi pozitif çıkan Haidara yoktu. Başakşehir’de ise Okan Buruk, Crivelli’yle maça başlarken, Mahmut’un yerine orta alanda yine sağ bek Rafael’e görev verdi!



Nagelsmann savunma ve orta alandaki önemli eksiklere rağmen üçlü savunmadan vazgeçmedi. Düzeni değiştirmek yerine, 3-4-2-1 dizilişine en uygun isimleri ilk 11’de tercih etti. Klostermann’ın yerine Orban’a, Haidara’nın yerine de Kampl’a görev verdi. İlk dakikalardan itibaren Poulsen’e ilave olarak soldan sık sık ceza alanına koşturdukları Angelino, 4 dakikada attığı 2 golle maçın fişini çok erken çekti. Aslen sol bek olan Angelino 30’da hat-trick yapma şansını kaçırırken, Crivelli ise karşı kalede harcadığı iki net fırsatla bu seviyelerin golcüsü olmadığını kanıtlar gibiydi...

Okan Buruk devre arası yapması gereken Demba Ba-Topal değişikliği için 66. dakikayı bekledi. Deniz ve İrfan Can’ın yerlerine Giuliano ve Aleksic’i sahaya sürdüğünde ise dakikalar 83’ü gösteriyordu ve iş işten çoktan geçmişti. Leipzig gibi sistem takımlarını tekere çomak sokmadan yenemezsiniz. Başakşehir bu anlamda risk almadı, rakibi zorlayacak aksiyonlara hiç girişmedi. Hal böyle olunca pas yapmaktan daha fazlasını da beceremedi.



Haftaya rakip dün akşam sahasında Manchester United’a yenilen PSG olacak. Başakşehir’in puan almak için çok daha fazlasını yapması gerekecek...