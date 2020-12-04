Grubun en kritik maçına 7 eksikle çıktı Demir Grup Sivasspor... Kovid-19’a yakalanan Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt ve genç oyuncu Eren Şahin’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kayode, Goiano ve Jorge Felix kadroda yoktu. Uzun süreli sakatlığı yüzünden UEFA listesine yazılmayan Rybalka’yı da eklersek tam 8 oyuncu maçta görev yapamadı.

Appindangoye ile Fajr’ın tam zamanında takıma dönmeleri savunma ve orta alanda yaşanan ağır krizi bastırdı ama belki de en büyük eksiklik, Kovid-19 yüzünden maçı televizyondan izleyen Rıza Çalımbay’dı... Çalımbay’ın yardımcısı Bülent Albayrak’ın yer aldığı kulübede sadece 4 yedeğimiz vardı!..

Kadro değeri 277 milyon euro olan ve La Liga’da 11. haftayı 20 puanla 3. sırada kapatan Villarreal ise en önemli gol ayakları Paco Alcacer ve Carlos Bacca’yı İspanya’da bırakarak gelmişti. Alcacer ilk maçta 70’te oyuna girip 2 gol atmıştı. Bacca da ikinci golü kaydeden isimdi.

Bu ilginç koşullar altında oynandı karşılaşma... Kolu kanadı kırık Sivasspor ilk yarıyı sert savunma yaparak ve takım halinde topun arkasına geçerek oynadı.

Max Gradel, Yasin ve Yatabare ile zaman zaman kontratak fırsatları aradılar ama Villarreal’in oyunun boyunu çok kısa tutması yüzünden hücuma çıkmak isterken sürekli top kaybı yaptılar, gollük bir şans bulamadılar.

Sivasspor ikinci yarının ilk bölümlerinde rakip kaleye daha kalabalık gitmeye çalıştı fakat enerjisi yetmedi, oyunun ilk devredeki düzene dönmesi hiç de uzun sürmedi.

Villarreal topu hızlı çevirerek ve kenar oyuncularını sürekli savunma arkasına kaçırarak dakikalar ilerledikçe baskısını artırdı. 75’te tipik bir La Liga golü izledik. 68’de Parejo ile birlikte oyuna giren ve hemen takımını yönlendirmeye başlayan Trigueros, sol bek Costa’yı savunma arkasına kaçırdı. Bomboş kalan Chukwueze için golü atmak zor olmadı.

Sivasspor 80’den sonra iyice azalan enerjisiyle tüm riskleri alarak beraberlik golünü aradı ama hiç şans üretemedi. Sahada kilidi açacak bir oyuncu veya organizasyon yoktu, 1-2 uzak şut dışında gol girişiminde dahi bulunamadı kırmızı-beyazlılar...

Fakat Başakşehir’de oynanan Karabağ-Maccabi Tel Aviv maçının berabere bitmesi çok büyük bir fırsat sundu Sivasspor’a. Tebrikler ve teşekkürler gardaşa!...

Villarreal’in ardından gruptan çıkacak ikinci takımı haftaya İsrail’de oynanacak Maccabi-Sivasspor maçı belirleyecek ve kazanmak zorundayız...

Tam bir final randevusu yani. Hadi bakalım Yiğido bu sefer göster kendini...