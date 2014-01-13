Liban Abdi Ali Ç.Rize'de!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Portekiz'in Academica takımından Liban Abdi Ali ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.



Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, Liban Abdi'nin Türkiye'ye getirildiği ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'daki kulüp ofisinde 4,5 yıllık anlaşma imzaladığını ifade etti.



Ferah, 25 yaşındaki Somalili Abdi'nin sol kanat ve orta saha mevkisinde oynayabildiğini belirterek, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Ferah, Abdi'nin yarın takımın Antalya'daki kamp çalışmalarına katılacağını kaydetti.



Abdi, bu sezon Portekiz Ligi'nde 11 maçta, 775 dakika forma giydi.