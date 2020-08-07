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HaberlerFenerbahçe Haberleri Limitsiz gösteri
07.08.2020 - 07:00 |

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Harcama limiti krizini aşmaya çalışan Fenerbahçe, bombaları üst üste patlattı; Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak’ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp transferleri, “Sevgi limit tanımaz! Biz Fenerbahçeyiz” sloganıyla açıkladı.

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Mert’ten 4 yıllık imza

TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından yeniden belirlenen takım harcama limitleri konusunda sıkıntılı bir süreç geçiren Fenerbahçe buna karşın transferde bombaları üst üste patlattı. Sarı-lacivertli kulüp dün Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Filip Novak’ı resmen açıkladı. Fenerbahçe ilk olarak Sivasspor’la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün medya organlarından özel bir yayınla Mert Hakan’ın özel anonsu yapıldı.

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‘Fener talip olursa alır’

Heyecanla beklenen transfer, “Fenerbahçe bir oyuncuya talipse o oyuncu çubuklu formayı giyecektir! Hoş geldin Mert Hakan” mesajıyla ilan edildi. Sarı-lacivertliler ardından Gökhan’ı açıkladı. 1+1 yıllık imza atan Gökhan için yapılan paylaşımda, “Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin” ifadeleri yer aldı. Gökhan’dan sonra 2+1 yıllık imza atan Caner açıklandı. Son olarak da Trabzonspor’la sözleşmesi biten ve 3 yıllık imza atan Novak duyuruldu.

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