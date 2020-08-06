Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe Kulübü bir bir transferleri açıklamaya devam ediyor... Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, resmen Fenerbahçe'de...

Siyah-beyazlı kulübe veda ettikten sonra Fenerbahçe kulüp binasına gelen deneyimli sağ bek, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

'Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül." denildi.

İşte Gökhan'ın FB TV'ye yaptığı ilk açıklamalar: "Ailesinden biraz uzak kalmış ama yuvasına dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek çok zor. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. Allah nasip ederse tabii ki jübilemi yaparım. Ama ben şampiyonluklar için geliyorum. 9 sene top oynadım, herkes sahada neler yapacağımı biliyor."

'Sevgi limit tanımaz biz Fenerbahçeliyiz'

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sarı-lacivertli takımda giyeceği 77 numaralı formayı üzerinden çıkaran Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla 12 numaralı formayı giyerek, "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz" ifadesini kullandı.

Önce Benfica maçındaki formayı giydi

FB TV'den transfer duyurulurken, Gökhan Gönül önce Benfica maçında üzerine kanını akıttığı formayı giydi. Ardından sarı-lacivertli takımın yeni formasını sırtına geçirdi. Gökhan Gönül bu formayı evinin en değerli köşesinde saklıyordu. Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.

İmza törenleri Topuk Yaylası'nda

Transferlerin imza töreninin Topuk Yaylası'nda yapılacağı açıklandı.

Bu arada Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından Beşiktaş için yayımladığı veda mesajında, şunları kaydetti:

'Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.’ demiştim.

Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.



Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.



Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.



Saygılarımla,

Gökhan Gönül'