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03.02.2021 - 21:45 | | İSTANBUL,(DHA)

Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
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Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı beşinci maçında ev sahibi Lokomotiv Kaliningrad'ı set vermeden mağlup etti ve D Grubu'ndaki liderliğini garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA, turnuvanın son gününde Dinamo Moskova ile karşılaşacak.


SALON: Yantarny Kaliningrad
HAKEMLER: Wim Cambre (BEL), Sonja Simonovska (MNE)
LOKOMOTİV KALİNİNGRAD: Ryseva, Voronkova, Podskalnaia, Stalnaya, Ezhak, Zaytseva, Gorbacheva (L), Gorbatyuk, Gatina.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Thompson, Melisa (L), Fatma, Elif, Merve.
SETLER: 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)
SÜRE: 78 dakika (25,27,26)

 

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