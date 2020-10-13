Los Angeles Lakers'da LeBron James, Kobe Bryant’a verdiği sözü tuttu!

NBA’de üst üste altı kez play-offlara kalamayan, 2015-2016’da 65 yenilgi ve 17 galibiyetle tarihinin en kötü dönemini yaşayan Lakers, LeBron James’in önderliğinde mutlu sona ulaştı. All-star basketbolcu, Kobe Bryant’a vefatından önce verdiği sözü tuttu

NBA finalinde Miami Heat’i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl sonra 17. şampiyonluğunu elde etti. Lakers bu başarısıyla en çok şampiyon olarak takım unvanını Boston Celtics ile paylaştı.

Bu sezon istatistikleri alt üst eden Lakers adeta küllerinden tekrar doğdu. Sezon öncesinde 6 yıl üst üste play-off’lara kalamayan Lakers, 2015-2016’da 65 yenilgi ve 17 galibiyetle tarihinin en kötü istatistiğini sergiledi. Lakers’ta son dönemde teknik kadroda ve takım kadrosunda yapılan köklü değişiklikler başarının yeniden gelmesinde önemli rol oynadı.



Sözünü tuttu

NBA tarihinin en büyük yıldızları arasında yer alan LeBron James’i 2018 yılında kadrosuna katan Lakers, genç ve yetenekli oyuncuların potansiyel gelişimlerini bu yolla hızlandırdı. Geçen sezon ise Anthony Davis’in kadroya katılımıyla, uzun yıllardır beklenen zirve yolculuğu başladı.

Bu sezon Batı Konferansı’nı 52 galibiyet ve 19 mağlubiyetle lider tamamlayarak adını play-off’lara yazdıran Lakers, önceki 5 şampiyonluğunda başrolü oynayan eski yıldız oyuncusu Kobe Bryant’ın ölüm haberiyle büyük sarsıntı yaşadı.

Bryant’a vefatından önce şampiyonluk sözü veren James’in önderliğinde Lakers, takım olarak daha da kenetlendi ve yaşanan tüm zorluklara göğüs gererek zirveye çıktı.

LeBron adını tarihe kazıdı

Serinin son maçını 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparak tamamlayan, galibiyette başrolü oynayan ve kariyerinde 4. kez final serisinin en iyi oyuncusu seçilen James, kırdığı rekorlarla da adını altın harflerle basketbol tarihine yazdırdı.

Kariyerindeki 260. play-off maçına çıkarak bu alanda rekor kıran James, final serisinin MVP ödülünü ise efsane oyuncu Michael Jordan’ın (6) ardından en çok kazanan oyuncu konumuna geldi. Daha önce Cleveland Cavaliers ve Miami Heat ile şampiyonluk sevinci yaşayan 35 yaşındaki yıldız, üç farklı takım ile final serisinin MVP’si ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

NBA’de en çok şampiyonluğa ulaşan takımlar listesinde Boston Celtics ile zirveyi paylaşan Los Angeles Lakers, maçın bitişinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. LeBron James ile Anthony Davis büyük başarının mimarı olurken, Kobe Bryant da saygıyla anıldı.

‘Kendimi kanıtlama isteği motive ediyor’

Karşılaşmanın bitimi ile Los Angeles Lakerslı basketbolcular büyük bir sevinç yaşarken, şampiyonluğun mimarı LeBron James açıklamalarda bulundu.

All-star basketbolcu, “Sakatlıktan bu yana geçen bir buçuk yılda beni ateşleyen şey buydu. Çünkü kariyerimde bu noktaya kadar ne yaparsam yapayım, beni başka kişilerle karşılaştırıp duran ya da şüphe eden birçok kişi vardı. Yani aklımda bunun olması, ve kendi kendime ‘neden hala kanıtlayacak bir şeyim olmasın’ diyor olmam, beni motive ediyor” dedi.

Salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve şampiyonluğun değerinin bir kat daha arttığını sözlerine ekleyen LeBron James, “Şampiyonluk kazanmak için kendinizi bu konuma getirebildiğinizde, düşünmeye başladığınız ilk şey, bu süre boyunca ne kadar emek harcadığınızdır. Takım arkadaşlarımı mutlu görmenin yanı sıra, bu benim için her zaman en tatmin edici şey oldu” ifadelerini kullandı.

‘Kobe için başardık’

Lakers’ın yıldız oyuncuları, şampiyonluk kutlamalarında Kobe Bryant’ı unutmadı.

NBA’de daha uzun yıllar basketbola devam etmek istediğini kaydeden James, “Bu şampiyonluğu Kobe için kazanmak, bizi daha da yakınlaştırdı. Bu tip tarihi bir organizasyonun parçası olmak, ileride torunlarıma büyükbabalarının Lakers için oynadığını anlatacak olmak çok özel” dedi.

Anthony Davis ise şu ifadeleri kullandı: “O trajedi yaşandığından beri yapmak istediğimiz her şey Kobe içindi. Onu yüzüstü bırakamazdık. Bizi izlediğini, bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Bu şampiyonluk bizim için çok şey anlam ifade ediyor. O, hepimiz için büyük bir ağabey gibiydi. Onun için başardık.”