Ludogorets tek golle kazandı

Bulgaristan Birinci Ligi'nde oynanan maçta Ludogorets Razgrad, deplasmanda Cherno More Varna'yı 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Ludogorets Razgrad, 12. hafta mücadelesinde Cherno More Varna'yı 7. dakikada Brezilyalı futbolcusu Marcelinho'nun attığı golle 1-0 yendi.



Bu galibiyetle ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve puanını 30'a çıkaran Ludogorets Razgrad liderliğini sürdürürken, Cherno More Varna 15 puanla 8. sırada yer alıyor.