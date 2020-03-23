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HaberlerBasketbol Haberleri Luigi Datome: Sonuçları bekliyoruz
23.03.2020 - 15:24 |

Luigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, takımda birçok oyuncunun grip olduğunu ve corona virüs konusundaki endişelerini gidermek adına gerçekleştirdikleri kontrolün sonuçlarını beklediklerini açıkladı.

Luigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, ülkesinde yayın yapan Corriere dello Sport'un muhabiri Andrea Barocci'ye açıklamalarda bulundu.

Takımda corona virüs belirtisi taşıyan oyuncu ve idari kadro çalışanları olduğu konusunda Datome, "Birçoğumuz grip geçirmiştik. Corona virüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki durumu da değerlendiren Datome, "İtalya'da başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok ama bence en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak olacak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" dedi.

Luigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

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